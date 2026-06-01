Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
Парагвай потегля за Мондиал 2026 с редица играчи от Европа и Бразилия

  • 1 юни 2026 | 19:49
  • 1401
  • 0
Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро разгласи окончателния състав от 26 играчи, които ще бъдат на негово разположение за мачовете от Мондиал 2026, където тимът е в една група със съдомакина САЩ, Турция и Австралия.

В списъка на треньора има няколко играчи от европейски първенства като Омар Алдерете, Диего Гомес, Хулио Енсисо и Антонио Санабрия. Въпреки това първенството с най-много представители в парагвайския състав е бразилското - седем. Най-отличителното име сред тях е това на капитана на Палмейрас Густаво Гомес. 33-годишният бранител е със същата роля и в националния тим предвид своите 88 мача.

Състав на Парагвай за Мондиал 2026:

Вратари

Орландо Хил (Сан Лоренцо)

Роберто Фернандес (Серо Портеньо)

Гастон Оливейра (Олимпия Асунсион)

Защитници

Густаво Гомес (Палмейрас)

Омар Алдерете (Съндърланд)

Хуан Касерес (Динамо Москва)

Хосе Мария Канале (Ланус)

Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро)

Фабиан Балбуена (Гремио)

Александро Майдана (Талерес)

Густаво Веласкес (Серо Портеньо)

Халфове

Диего Гомес (Брайтън)

Браян Ойеда (Орландо Сити)

Дамиан Бобадийя (Сао Пауло)

Андрес Кубас (Ванкувър Уайткапс)

Алехандро Ромеро (Ал Аин)

Маурисио (Палмейрас)

Матиас Галарса (Атланта Юнайтед)

Рамон Соса (Палмейрас)

Густаво Кабайеро (Портсмут)

Нападатели

Мигел Алмирон (Атланта Юнайтед)

Хулио Енсисо (Страсбург)

Исидро Пита (РБ Брагантино)

Габриел Авалос (Индепендиенте)

Алекс Арсе (Индепендиенте Ривадавия)

Антонио Санабрия (Кремонезе)

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

