Парагвай потегля за Мондиал 2026 с редица играчи от Европа и Бразилия

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро разгласи окончателния състав от 26 играчи, които ще бъдат на негово разположение за мачовете от Мондиал 2026, където тимът е в една група със съдомакина САЩ, Турция и Австралия.
В списъка на треньора има няколко играчи от европейски първенства като Омар Алдерете, Диего Гомес, Хулио Енсисо и Антонио Санабрия. Въпреки това първенството с най-много представители в парагвайския състав е бразилското - седем. Най-отличителното име сред тях е това на капитана на Палмейрас Густаво Гомес. 33-годишният бранител е със същата роля и в националния тим предвид своите 88 мача.
Състав на Парагвай за Мондиал 2026:
Вратари
• Роберто Фернандес (Серо Портеньо)
• Гастон Оливейра (Олимпия Асунсион)
Защитници
• Хуан Касерес (Динамо Москва)
• Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро)
• Александро Майдана (Талерес)
• Густаво Веласкес (Серо Портеньо)
Халфове
• Диего Гомес (Брайтън)
• Андрес Кубас (Ванкувър Уайткапс)
• Матиас Галарса (Атланта Юнайтед)
• Рамон Соса (Палмейрас)
Нападатели
• Мигел Алмирон (Атланта Юнайтед)
• Габриел Авалос (Индепендиенте)
• Алекс Арсе (Индепендиенте Ривадавия)
• Антонио Санабрия (Кремонезе)