Парагвай потегля за Мондиал 2026 с редица играчи от Европа и Бразилия

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро разгласи окончателния състав от 26 играчи, които ще бъдат на негово разположение за мачовете от Мондиал 2026, където тимът е в една група със съдомакина САЩ, Турция и Австралия.

В списъка на треньора има няколко играчи от европейски първенства като Омар Алдерете, Диего Гомес, Хулио Енсисо и Антонио Санабрия. Въпреки това първенството с най-много представители в парагвайския състав е бразилското - седем. Най-отличителното име сред тях е това на капитана на Палмейрас Густаво Гомес. 33-годишният бранител е със същата роля и в националния тим предвид своите 88 мача.

— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Състав на Парагвай за Мондиал 2026:

Вратари

• Орландо Хил (Сан Лоренцо)

• Роберто Фернандес (Серо Портеньо)

• Гастон Оливейра (Олимпия Асунсион)

Защитници

• Густаво Гомес (Палмейрас)

• Омар Алдерете (Съндърланд)

• Хуан Касерес (Динамо Москва)

• Хосе Мария Канале (Ланус)

• Хуниор Алонсо (Атлетико Минейро)

• Фабиан Балбуена (Гремио)

• Александро Майдана (Талерес)

• Густаво Веласкес (Серо Портеньо)

Халфове

• Диего Гомес (Брайтън)

• Браян Ойеда (Орландо Сити)

• Дамиан Бобадийя (Сао Пауло)

• Андрес Кубас (Ванкувър Уайткапс)

• Алехандро Ромеро (Ал Аин)

• Маурисио (Палмейрас)

• Матиас Галарса (Атланта Юнайтед)

• Рамон Соса (Палмейрас)

• Густаво Кабайеро (Портсмут)

Нападатели

• Мигел Алмирон (Атланта Юнайтед)

• Хулио Енсисо (Страсбург)

• Исидро Пита (РБ Брагантино)

• Габриел Авалос (Индепендиенте)

• Алекс Арсе (Индепендиенте Ривадавия)

• Антонио Санабрия (Кремонезе)

