С Кристиано начело Португалия започна “Операция Мондиал 2026”

С Кристиано Роналдо в редиците си отборът на Португалия даде старт на “Операция Мондиал 2026”. Под ръководството на селекционера Роберто Мартинес тимът проведе първата тренировка на базата си, в която участваха 23 играчи. Нуно Мендеш, Витиня, Жоао Невеш и Гонсало Рамош са единствените отсъстващи в началото на подготовката. Четиримата футболисти, които станаха двукратни европейски шампиони с ПСЖ, ще имат право на седем дни почивка преди да се присъединят към състава.

Португалците не бързат, защото първият им мач на световните финали е чак на 17 юни срещу ДР Конго. Преди това те ще изиграят две контроли у дома - срещу Чили (6 юни) в Лисабон и срещу Нигерия (10 юни) в Лейрия.

Капитанът Кристиано Роналдо поведе началния етап на тренировката с обичайното бягане.

Педро Проенса, президент на Португалската футболна федерация (FPF), присъства, за да посрещне играчите.

