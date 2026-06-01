Само един играч извън местното първенство ще представлява Саудитска Арабия на Мондиал 2026

  • 1 юни 2026 | 13:38
Само един играч извън местното първенство ще представлява Саудитска Арабия на Мондиал 2026

Селекционерът Йоргос Донис обяви 26-те си избраници в тима на Саудитска Арабия за Световното първенство в Северна Америка, а сред тях единственият, който не играе в домашното първенство на страната е Сауд Абдулхамид, който спечели Купата на Франция с Ланс през миналия месец. Салем Ал-Даусари, който спечели наградата за играч на годината в Шампионската лига на Азия през 2025 година, ще участва за трети път на Мондиал, след като през 2018-а и 2022-ра игра за страната си в Русия и Катар.

Това е седмо участие за тима на Световно първенство, а при предишните си шест единствено през 1994-та е преодолявал груповата фаза, отпадайки на осминафиналите. Саудитска Арабия загуби първия си мач под ръководството на Донис с 1:2 срещу Еквадор през уикенда, а преди участието си на Световното първенство ще изиграе още две приятелски срещи - с Пуерто Рико и Сенегал. Съставът от Близкия изток ще започне участието си на Световните финали на 15 юни срещу Уругвай, а останалите два отбора в група H са Испания и Кабо Верде.  

Състав на Саудитска Арабия за Мондиал 2026:

Вратари: Наваф Ал-Акиди (Ал-Насър), Мохамед Ал-Оваис (Ал-Ула), Ахмед Ал-Касар (Ал-Кадисия) Защитници: Сауд Абдулхамид (Ланс), Джехад Тхакри (Ал-Кадисия), Абдула Ал-Амри (Ал-Насър), Хасан Тамбакти (Ал-Хилал), Али Ладжами (Ал-Хилал), Хасан Кадеш (Ал-Итихад), Мотеб Ал-Харби (Ал-Хилал), Наваф Бушал (Ал-Насър), Али Маджраши (Ал-Ахли), Мохамед Абу Ал-Шамат (Ал-Кадисия)

Полузащитници: Зияд Ал-Джохани (Ал-Ахли), Насър Ал-Даусари (Ал-Хилал), Мохамед Кано (Ал-Хилал), Абдула Ал-Хайбари (Ал-Насър), Алаа Ал-Хеджи (Неом), Мусаб Ал-Джувайр (Ал-Кадисия), Султан Мандаш (Ал-Хилал), Айман Яхя (Ал-Насър), Халид Ал-Ганам (Ал-Етифак)

Нападатели: Салем Ал-Даусари (Ал-Хилал), Абдула Ал-Хамдан (Ал-Насър), Фирас Ал-Бурайкан (Ал-Ахли), Салех Ал-Шехри (Ал-Итихад)

Снимки: Imago

