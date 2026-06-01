Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Австрия
  3. Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 259
  • 0
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Футболистът на сръбския Цървена звезда и австрийски национал Марко Арнаутович обяви, че на предстоящото Световно първенство ще бъде последната му изява с фланелката на националния отбор на Австрия.

"Постигнах всичко, което можех, с националния отбор. Мисля, че най-подходящият момент да си тръгна е, когато е най-хубаво", каза Арнаутович пред австрийската телевизия ORF. "Играх на три Европейски първенства и искам да завърша кариерата си на Световен шампионат", добави 37-годишният нападател.

Марко Арнаутович подчерта, че не иска да следва пътя на Лионел Меси и Мануел Нойер, които решиха да продължат с националните си отбори, съответно Аржентина и Германия, който също си осигуриха място на Мондиал 2026. "Това е, историята свърши. Взех решение и няма връщане назад", заяви още той.

Арнаутович дебютира за националния отбор на Австрия през 2008 година, като е изиграл 132 мача и е реализирал 47 гола.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 134
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 327
  • 0
Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

  • 1 юни 2026 | 16:12
  • 1022
  • 0
20-метровата статуя на Меси бе свалена

20-метровата статуя на Меси бе свалена

  • 1 юни 2026 | 15:49
  • 2061
  • 1
Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

Щутгарт счупи рекорд, но постигна голямата си цел

  • 1 юни 2026 | 15:35
  • 993
  • 1
Предстои нова среща между Рангник и Милан

Предстои нова среща между Рангник и Милан

  • 1 юни 2026 | 15:29
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 12457
  • 12
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 6545
  • 2
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 10163
  • 81
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 16248
  • 40
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 11738
  • 27
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 10772
  • 14