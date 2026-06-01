Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Футболистът на сръбския Цървена звезда и австрийски национал Марко Арнаутович обяви, че на предстоящото Световно първенство ще бъде последната му изява с фланелката на националния отбор на Австрия.

"Постигнах всичко, което можех, с националния отбор. Мисля, че най-подходящият момент да си тръгна е, когато е най-хубаво", каза Арнаутович пред австрийската телевизия ORF. "Играх на три Европейски първенства и искам да завърша кариерата си на Световен шампионат", добави 37-годишният нападател.

Марко Арнаутович подчерта, че не иска да следва пътя на Лионел Меси и Мануел Нойер, които решиха да продължат с националните си отбори, съответно Аржентина и Германия, който също си осигуриха място на Мондиал 2026. "Това е, историята свърши. Взех решение и няма връщане назад", заяви още той.

Арнаутович дебютира за националния отбор на Австрия през 2008 година, като е изиграл 132 мача и е реализирал 47 гола.

