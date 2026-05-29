Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 5547
  • 3

От Сдружение "Левски на Левскарите", което е миноритарен акционер в клуба от "Герена", отправи покана за среща към новия собственик на "сините" Атанас Бостанджиев.

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

"Уважаеми левскари, днес сдружение "Левски на Левскарите", в качеството си на втори по големина акционер в "Професионален футболен клуб Левски" АД, изпрати официална покана за среща с обявения на 24.04.2026 година на нарочна и официална пресконференция за нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на Клуба ни Атанас Бостанджиев.

Ето и целият текст на поканата:

ДО: Г-Н АТАНАС БОСТАНДЖИЕВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, ЕИК: 121660936

По куриер и електронна поща

П О К А Н А

ОТ: Сдружение "ЛЕВСКИ НА ЛЕВСКАРИТЕ", ЕИК: 206927888, гр. София, ул. “Поп Богомил” № 39, представлявано от Димитър Миланов Костадинов – Председател на Управителния Съвет

Уважаеми г-н Бостанджиев, на 24.04.2026 г., на нарочно медийно събитие, Вие бяхте официално обявен като нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД. На същото събитие, пред представителите на медиите и пред обществеността, бяха прокламирани мащабни планове за бъдещето на футболен клуб "Левски", в т.ч. и инвестиция в нов и модерен стадион, какъвто "Левски" и Левскарите безспорно заслужават.

Ето защо, в качеството си на миноритарен акционер в "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, сдружение "ЛЕВСКИ НА ЛЕВСКАРИТЕ" учтиво Ви кани на среща, на която да представим пред Вас организацията и нейните цели, както и да обсъдим Вашите виждания и планове за настоящето и бъдещето на "Левски".

Учтиво молим да ни уведомите за удобен за Вас ден, час и място на срещата най-късно до 05.06.2026 г., по електронна поща на адрес office@levskarite.bg".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 2814
  • 1
Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 39917
  • 256
Левски пусна видео с всички голове през сезона

Левски пусна видео с всички голове през сезона

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 1008
  • 0
Метла на "Огоста": тръгват си 15 футболисти

Метла на "Огоста": тръгват си 15 футболисти

  • 29 май 2026 | 17:16
  • 8406
  • 6
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24396
  • 14
Цветомир Найденов си пожела шампионската титла

Цветомир Найденов си пожела шампионската титла

  • 29 май 2026 | 16:52
  • 2892
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 39917
  • 256
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24396
  • 14
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 41471
  • 47
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6531
  • 7
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 3004
  • 7