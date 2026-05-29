"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

От Сдружение "Левски на Левскарите", което е миноритарен акционер в клуба от "Герена", отправи покана за среща към новия собственик на "сините" Атанас Бостанджиев.

"Уважаеми левскари, днес сдружение "Левски на Левскарите", в качеството си на втори по големина акционер в "Професионален футболен клуб Левски" АД, изпрати официална покана за среща с обявения на 24.04.2026 година на нарочна и официална пресконференция за нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на Клуба ни Атанас Бостанджиев.



Ето и целият текст на поканата:



ДО: Г-Н АТАНАС БОСТАНДЖИЕВ

МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, ЕИК: 121660936



По куриер и електронна поща



П О К А Н А



ОТ: Сдружение "ЛЕВСКИ НА ЛЕВСКАРИТЕ", ЕИК: 206927888, гр. София, ул. “Поп Богомил” № 39, представлявано от Димитър Миланов Костадинов – Председател на Управителния Съвет



Уважаеми г-н Бостанджиев, на 24.04.2026 г., на нарочно медийно събитие, Вие бяхте официално обявен като нов притежател на мажоритарния пакет акции от капитала на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД. На същото събитие, пред представителите на медиите и пред обществеността, бяха прокламирани мащабни планове за бъдещето на футболен клуб "Левски", в т.ч. и инвестиция в нов и модерен стадион, какъвто "Левски" и Левскарите безспорно заслужават.



Ето защо, в качеството си на миноритарен акционер в "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, сдружение "ЛЕВСКИ НА ЛЕВСКАРИТЕ" учтиво Ви кани на среща, на която да представим пред Вас организацията и нейните цели, както и да обсъдим Вашите виждания и планове за настоящето и бъдещето на "Левски".



Учтиво молим да ни уведомите за удобен за Вас ден, час и място на срещата най-късно до 05.06.2026 г., по електронна поща на адрес office@levskarite.bg".

