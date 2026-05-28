Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Левски официално обяви, че вратарят Огнян Владимиров е подписал нов договор, който е за срок от 3 години. 18-годишният страж вече направи дебют за своя тим в последния кръг от сезона, когато изигра цял мач и записа суха мрежа срещу ЦСКА 1948.

Огнян Владимиров остава в Левски

В хода на кампанията се появиха информации, че Левски може да изпрати Владимиров под наем през следващия сезон, но по всичко изглежда “сините” ще разчитат на него и догодина.

Ето какво пишат от Левски:

Вратарят на ПФК „Левски“ Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си клуб. Контрактът е за 3 години.

Огнян Владимиров е роден на 24 януари 2008 година. Той подписа първия си професионален договор с клуба през юли 2024 година.

Владимиров е част от отбора, който завоюва шампионската титла за сезон 2025/26. Записа дебют за представителния тим на „сините“ в последния кръг на изминалия шампионат срещу ЦСКА 1948 и успя да запази „суха“ мрежа.

ПФК „Левски“ пожелава на Огнян Владимиров здраве, щастие и много успехи под рамката на вратата с отбора на сърцето си.

