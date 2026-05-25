Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш отговори доста рязко на легендата на клуба Рой Кийн, който преди няколко дни разкритикува португалеца. Тогава ирландецът бе много остър, заявявайки, че Фернандеш няма нужния манталитет да изведе клуба до успехи и трофеи, давайки за пример двубоя с Нотингам Форест, когато на няколко пъти атакуващият полузащитник опитваше да подаде на свои съотборници, за да изравни рекорда по асистенции на Тиери Анри и Кевин де Бройне. Това в крайна сметка стана след попадение на Брайън Мбемо, а вчера Бруно Фернандеш оглави еднолично тази класация, подавайки за гол на Патрик Доргу. Кийн обаче не бе очарован от подхода, обявявайки, че няма как да бъдат постигнати по-сериозни цели, когато се гледат подобни статистики.

“Винаги съм казвал, че нямам нищо против критиката, приемал съм я и не съм отговарял с нищо. Хората имат мнение, мислят за определени неща като за добри или лоши, каквото и да е. Това, което не харесвам, е когато хората лъжат за разни неща. И в този случай Рой Кийн каза лъжа. За мой късмет всичко е на запис. Представете си, ако не беше. Хората могат да си помислят: “Бруно е човекът, който винаги се опитва да прави асистенции”. Дори поисках номера на Оле, за да поговоря с него, да кажа, че нямам против критиките, но не ми харесва, когато хората лъжат. Това малко минава определени граници, които са приемливи”, критичен бе Бруно Фернандеш.

