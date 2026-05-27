Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

От Манчестър Юнайтед е съвсем близо до финализиране на сделката за халфа на Аталанта, Едерсон, съобщават медиите в Англия. Двата клуба преговарят повече от седмица, а разговорите са навлезли във финална фаза. Повечето източници твърдят, че от “Олд Трафорд” ще платят около 35 милиона паунда за бразилския полузащитник, а още три милиона ще бъдат включени под формата на бонуси при евентуални постижения на играча. Окончателната сделка може да бъде напълно договорена до края на седмицата. Самият Едерсон вече е договорил личните си условия с “червените дяволи” и е спрял всякакви контакти с други клубове, с което е дал приоритет на преминаването си при 20-кратните шампиони на Англия.

Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед

От Манчестър Юнайтед ще искат да привлекат поне двама полузащитници през това лято, като тази зона е смятана за приоритетна от клуба. Бройката на халфовете може да нарасне и до трима, ако се стигне до раздяла с Мануел Угарте, който не е желан от клуба и му се търси нов отбор. Именно в халфовата линия ще бъдат насочени повечето инвестиции през това лято, след като преди година бяха взети основно футболисти за атаката.

Следвай ни:

Снимки: Imago