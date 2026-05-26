  • 26 май 2026 | 00:54
Решено: Маурицио Сари застава начело на Аталанта

Маурицио Сари е новият треньор на Аталанта. Новината беше съобщена от известния журналист Фабрицио Романо, според когото е постигната договорка между клуба от Бергамо и бившия наставник на Лацио.

Сари ще се обвърже с Аталанта за следващите три сезона. Макар все още да няма официално съобщение от клуба, вече се знае, че контрактът на специалиста ще бъде до 30 юни 2029 г.

67-годишният специалист напусна Лацио след края на сезона, след като завърши кампанията без трофей и извън местата, даващи право на участие в Европа.

Сари заменя на поста в Аталанта Рафаеле Паладино. Младият специалист пое управлението на бергамаските през ноевмри след разочароващите резултати на Иван Юрич. Той пое отбора на 13-о място в класирането и успя да подобри сезона на „богинята“, изкачвайки я до 7-ото място. Въпреки това шефовете на клуба решиха да го заменят.

Снимки: Gettyimages

