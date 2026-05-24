Бруно Фернандеш счупи рекорда за асистенции

Играчът на сезона Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед постигна голямата си цел, след като постави нов рекорд по асистенции в Премиър лийг. В двубоя от последния кръг срещу Брайтън той подаде за попадението на Патрик Доргу за 1:0, с което вече има 21 голови паса.
Така той излиза еднолично начело в класацията, след като досега беше с равен актив от по 20 асистенции с Кевин де Бройне (сезон 2019/20) и Тиери Анри (2002/03).
Към тези 21 асистенции Бруно има и девет попадения в първенството, след като в течение на двубоя срещу Брайтън реализира третия гол за Юнайтед. Така той има принос за 30 попадения.