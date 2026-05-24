Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш

Бронзовият медалист Манчестър Юнайтед завърши сезона в Премиър лийг с убедителна победа с 3:0 над Брайтън като гост. Двубоят от последния кръг влезе в историята с историческото постижение на капитана Бруно Фернандеш, който постави нов рекорд за асистенции в шампионата - 21. Паметното си подаване португалецът направи за попадението на Патрик Доргу за 1:0 в 33-тата минута. По-късно в двубоя халфът (48’) се отчете и с гол за 3:0, а преди това Браян Мбемо (44’) също беше поразил мрежата на домакините.

Това е пети успех за Юнайтед в последните шест мача, с което те изпращат кампанията в отлично настроение.

Брайтън пък започна срещата с шанс да стигне дори до Шампионската лига, но в крайна сметка ще се задоволи с участие в Лига на конференциите.

Гостите от "Олд Трафорд" бяха перфектни през първата част, след като забиха две попадения от единствените си два точни удара.

Веднага след почивката пък Бруно довърши "чайките" с ранния си гол за 3:0. После беше лесно и Юнайтед дори имаше положения за още по-изразителен успех.