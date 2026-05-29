Бербатов в центъра на голямо парти на Манчестър Юнайтед

Българската футболна знаменитост Димитър Бербатов беше в центъра на специално събитие на Манчестър Юнайтед в Шанхай. Легендарният голмайстор беше централната фигура на парти, организирано на "червените дяволи" за последния мач на тима на Майкъл Карик през сезона - срещу Брайтън, спечелен с 3:0.

Бившият капитан и централен нападател на България се видя със стотици китайски фенове на Юнайтед, на които раздаде автографи. По стените на залата, ангажирана за мероприятието, бяха разположени огромни плазми, на които беше изписано името на българина. Международното фен събитие в Азия, под надслов I Love United, беше отбелязано в официалния сайт и каналите на 20-кратния шампион на Англия в социалната мрежа.

