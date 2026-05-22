Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

  • 22 май 2026 | 10:58
  • 222
  • 0
Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

Преснел Кимпембе, който игра седем години рамо до рамо с Килиан Мбапе в Пари Сен Жермен, а сега се състезава в катарското първенство, коментира настоящия нападател на Реал Мадрид и историческото трио, което той формира с Меси и Неймар в Париж.

Мбапе винаги е бил критикуван в Париж“, заяви Кимпембе пред RMC Sport в отговор на коментар, че „Мбапе, въпреки своите 41 гола, е силно критикуван в Мадрид“.

„Дали винаги е живял в мир с това? Разбира се. Такъв е Килиан... Това е Мбапе и той е трениран за това (за критиките)“, посочи 30-годишният френски защитник.

Кимпембе подчерта, че „Мбапе е израснал с това, така че то не е изненада за него“ и че „като цяло пресата понякога е много критична към него“.

„Че го критикуват, задето не помага достатъчно в защита? Винаги съм му казвал, че се изморявам, когато той не тича... И какво ми отговаряше Килиан? Отговорът на Мбапе е твърде силен“, коментира той с усмивка.

Кимпембе изтъкна, че „Мбапе притежава впечатляваща психическа сила. Той е много силен“.

Мбапе вече го е доказал, както в ПСЖ, така и с френския национален отбор. Дори и в Реал Мадрид. Той е способен да води отбора и да го издига на по-високо ниво... Килиан е наистина велик играч, всички го знаят“, каза той за френския нападател.

Бранителят коментира и опита си с историческото трио, което Меси, Неймар и Мбапе формираха в ПСЖ: „Що се отнася до егото, беше трудно. Сега ще кажат, че не е могло да проработи, защото не успяхме да спечелим Шампионската лига с тримата, въпреки че беше легендарен отбор. По отношение на егото, беше тежко. Трябва да бъдем честни със себе си, дори и те го признават. Много съм щастлив, че играх с тях. Много съм горд, че съм играл с футболисти от такъв калибър. Ако ми го бяха казали преди 15 години, нямаше да повярвам“, коментира той.

Обкръжението на Мбапе смята, че Винисиус има интерес французинът да е "лошото момче" в Реал Мадрид
Обкръжението на Мбапе смята, че Винисиус има интерес французинът да е "лошото момче" в Реал Мадрид
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

  • 22 май 2026 | 11:05
  • 583
  • 0
Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

  • 22 май 2026 | 10:39
  • 363
  • 0
Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

  • 22 май 2026 | 10:33
  • 675
  • 0
Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

  • 22 май 2026 | 10:23
  • 816
  • 2
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7703
  • 5
Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

  • 22 май 2026 | 07:53
  • 425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7383
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4196
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24610
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7703
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37101
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5249
  • 2