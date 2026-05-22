Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

Преснел Кимпембе, който игра седем години рамо до рамо с Килиан Мбапе в Пари Сен Жермен, а сега се състезава в катарското първенство, коментира настоящия нападател на Реал Мадрид и историческото трио, което той формира с Меси и Неймар в Париж.

“Мбапе винаги е бил критикуван в Париж“, заяви Кимпембе пред RMC Sport в отговор на коментар, че „Мбапе, въпреки своите 41 гола, е силно критикуван в Мадрид“.

„Дали винаги е живял в мир с това? Разбира се. Такъв е Килиан... Това е Мбапе и той е трениран за това (за критиките)“, посочи 30-годишният френски защитник.

Кимпембе подчерта, че „Мбапе е израснал с това, така че то не е изненада за него“ и че „като цяло пресата понякога е много критична към него“.

„Че го критикуват, задето не помага достатъчно в защита? Винаги съм му казвал, че се изморявам, когато той не тича... И какво ми отговаряше Килиан? Отговорът на Мбапе е твърде силен“, коментира той с усмивка.

Кимпембе изтъкна, че „Мбапе притежава впечатляваща психическа сила. Той е много силен“.

„Мбапе вече го е доказал, както в ПСЖ, така и с френския национален отбор. Дори и в Реал Мадрид. Той е способен да води отбора и да го издига на по-високо ниво... Килиан е наистина велик играч, всички го знаят“, каза той за френския нападател.

Бранителят коментира и опита си с историческото трио, което Меси, Неймар и Мбапе формираха в ПСЖ: „Що се отнася до егото, беше трудно. Сега ще кажат, че не е могло да проработи, защото не успяхме да спечелим Шампионската лига с тримата, въпреки че беше легендарен отбор. По отношение на егото, беше тежко. Трябва да бъдем честни със себе си, дори и те го признават. Много съм щастлив, че играх с тях. Много съм горд, че съм играл с футболисти от такъв калибър. Ако ми го бяха казали преди 15 години, нямаше да повярвам“, коментира той.

Обкръжението на Мбапе смята, че Винисиус има интерес французинът да е "лошото момче" в Реал Мадрид