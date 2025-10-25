Платини: Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“

Десет години след окончателната му оправдателна присъда по обвинения в корупция и измама, когато беше на прага да се присъедини към ФИФА, Мишел Платини разкрива най-тежките моменти от живота си. Разказва кореспондентът на gazzetta.it Фабио Ликари от театър „Карани“ в Сасуоло.

Септември 2015 г. – светът се срутва

„Г-н Платини? Ние сме от швейцарската полиция. Искаме да ви попитаме за плащане, което сте получили от ФИФА преди години…“ – тези думи отварят Кутията на Пандора. Светът на Платини се разпада за секунди. Странна тръпка преминава през тялото му. Това не е трагедия като на филмите на Алберто Сорди – не е сюжет за невинен човек, осъден погрешно. Това е реалността на спорт, съдебни грешки, политически интриги и конспирации, които може би никога няма да бъдат разкрити.

„Не съм съсипан човек. Живял съм добър живот. Семейството и приятелите ми помогнаха. Не станах президент на ФИФА – но кого го е грижа.“

Мръсната афера

От 2015 до 2025 г. Платини беше подложен на 10 години ад. Обвинения в измама, фалшификация и лошо управление – твърдяха, че е получил два милиона швейцарски франка подкуп. Мръсна афера, която завършва едва през август с окончателно оправдателно решение, след три спортни присъди от CAS и ФИФА, две наказателни оправдания и дори безсмислено полицейско задържане по време на разследването за Катар през 2022 г.

Подкупи и данъци – истинската история

Всичко започва в края на 2015 г., когато ФИФА се разтърсва от скандали. Агенти на ФБР нахлуват в луксозен хотел в Цюрих, делегатите на Конгреса са в паника, а светът на футбола трепери. Америка решава да разкрие корупцията и да свали от власт Сеп Блатер. Платини усеща надвисналата буря: „150 федерации ме подкрепиха.“

Но прокуратурата в Цюрих твърди, че има доказателства за плащане от Блатер на Платини през 2011 г. за съветническата му работа между 1998 и 2022 г. Формално – плащане за услуги. Фактически – според обвинителите, за да му помогне да бъде преизбран. Малка подробност: Платини е декларирал тези пари пред швейцарските данъчни власти. Първият „корумпиран“, който плаща данъци върху подкуп. ФИФА, вече без Блатер, се превръща в обвинител.

Етичната комисия наказва Платини за 8 години: „Адвокат от Тринидад и Тобаго ми задаваше въпроси, но ме инкриминираше, преди да отговоря. Те просто искаха да се отърват от мен.“ Целта е ясна: да го спрат да стане президент. Апелативният съд намалява присъдата на 6 години, после на 4, но тежестта остава огромна – върху него и семейството му. „Внучките ми ходеха на училище и чуваха: „Дядо ти е корумпиран“.

Швейцарският прокурор Томас Хилдбранд е безмилостен. През 2022 г. иска условна присъда за Платини и Блатер. Междувременно домакинствата на Световните първенства през 2018 и 2022 г. се преплитат с тяхната съдба. Платини гласува за Катар по държавни причини…, а през 2019 г. е задържан в Нантер.

Оправдателната справедливост

На първа инстанция Платини и Блатер са оправдани. Разкрива се, че прокурорът Мишел Лаубер е имал тайни срещи с Джани Инфантино. Обвиненията в съучастие са свалени през 2023 г., Лаубер подава оставка. „Инфантино нямаше нищо общо със спортната забрана, но ми каза: „Веднага щом се върнеш, ще ти дам работата си.“ Това не се случи.“

Финален удар

През март 2025 г. Федералният апелативен съд оправдава Платини и Блатер окончателно. Прокурорът се отказва, крайният срок за жалби – изтича.

Десет години разпити, съдилища, заглавия и лица на хора, които го смятаха за бандит, приключиха. Но Платини е ядосан: „Ще се боря срещу несправедливостта. А сега започва контраатаката – много в стил Трапатони.

Снимки: Imago