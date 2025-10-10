Популярни
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
Крилата в момента са най-креативните футболисти, смята Платини

  10 окт 2025 | 18:18
  • 472
  • 0
Крилата в момента са най-креативните футболисти, смята Платини

Бившата звезда на Ювентус от 80-те години и трикратен носител на "Златната топка" Мишел Платини говори пред медиите на "Фестивал дело Спорт" в Италия, където бе официален гост. Европейският шампион с Франция през 1984 година каза какъв е погледът му върху съвременния футбол.

"Дълги години халфовете бяха футболистите, които ме забавляваха най-много, а нападателите вкарваха най-много голове. Днес крилата са най-креативните играчи във футбола. В средата вече се слагат солидни играчи, които имат прилични технически умения. Бранителите участват много повече в играта, по-високо са изнесени, но те вече не умеят да защитават. Виждаме все повече мачове с резултати, като 4:3, 3:2, 5:4, което не се случваше по моето време.

В момента сме напът да загубим цяло поколение с кеативни играчи, като Кевин Де Бройне, Лука Модрич или Антоан Гризман, които стигат определена възраст. Лионел Меси и Кристиано Роналдо не играят вече в Европа. Чакаме новото поколение на Ламин Ямал, но той е крило. Футболът много се промени, стана бизнес, спектакъл. Вече не е същият футбол. Не казвам дали е по-хубав, или по-лош, просто е различен. Играта стана по-физическа, по-бърза, по-интензивна, но всичко това е за сметка на креативността.

ВАР реши някои проблеми във футбола, но създаде други и това не променя нещата. Видеото трябва да помага на съдиите в две ситуации - на голлинията, което не може да се види, и при засадите, които са много трудни. За останалото съдията и асистентите му могат да преценят сами. Защо трябва да добавяме нова техника? Защо да вкарваме изцяло електроника във футбола?", коментира бившият президент на УЕФА.

Снимки: Gettyimages

