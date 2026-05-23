Играчите на Франция изненадани, че им намаляват бонусите за Световното

  23 май 2026 | 15:14
Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало наскоро се е срещнал с футболистите от националния отбор и ги е уведомил, че бонусите им за Световното първенство в Северна Америка ще бъдат намалени, съобщава “Екип”. Няколко от играчите са останали изненадани от това решение.

Според изданието Диало е обяснил, че наградният фонд на ФИФА е под очакванията, курсът на долара не е благоприятен и самото световно първенство ще излезе много скъпо на федерацията. Футболистите обаче са останали шокирани, тъй като федерацията има договор с “Найки”, като компанията плаща по 100 милиона евро на година.

“Екип” съобщава, че френската федерация се опитва да намали разходите по всички линии, което включва и националните отбори. Диало ще има нова среща с играчите следващата седмица, когато те се събират за началото на лагера преди участието си на Мондиал 2026.

