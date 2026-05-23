Играчите на Франция изненадани, че им намаляват бонусите за Световното

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало наскоро се е срещнал с футболистите от националния отбор и ги е уведомил, че бонусите им за Световното първенство в Северна Америка ще бъдат намалени, съобщава “Екип”. Няколко от играчите са останали изненадани от това решение.

Според изданието Диало е обяснил, че наградният фонд на ФИФА е под очакванията, курсът на долара не е благоприятен и самото световно първенство ще излезе много скъпо на федерацията. Футболистите обаче са останали шокирани, тъй като федерацията има договор с “Найки”, като компанията плаща по 100 милиона евро на година.

France players were reportedly informed that their World Cup bonus payments will be reduced due to FIFA revenues, exchange rates and tournament costs. Several players were left surprised, especially with the French FA earning around €100m per year from its Nike deal. pic.twitter.com/nuEytftcWW — Football Beyond The Game (@fbtg_official) May 23, 2026

“Екип” съобщава, че френската федерация се опитва да намали разходите по всички линии, което включва и националните отбори. Диало ще има нова среща с играчите следващата седмица, когато те се събират за началото на лагера преди участието си на Мондиал 2026.