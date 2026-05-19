Обкръжението на Мбапе смята, че Винисиус има интерес французинът да е "лошото момче" в Реал Мадрид

Продължават трудностите на Килиан Мбапе в Реал Мадрид, а спортната емисия "Ел Чирингито" лансира версията, че Винисиус Жуниор има интерес съотборникът му в атака да бъде "лошото момче" в съблекалнята на тима.

"Мбапе смята, че някой в съблекалнята има интерес да се разпространява информация за неговите нощни излизания, вечери и пиене. Има интерес да го изкара слабо заинтересован от това, което се случва в Реал Мадрид. Обкръжението на Мбапе мисли, че Винисиус иска да превърне французина в лошия във филма. Двамата нямат много добра връзка. Мисля, че Мбапе се чувства малко сам в съблекалнята и че няма лоби. Отива на тренировка, подготвя се, оправя се и си заминава", коментира един от водещите Хосеп Педрерол.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé's entourage think Vinícius Junior's entourage want to paint Mbappé as the bad guy in the team.



The relationship between the players isn't the best, but there's that rivalry of if only one of the two can stay, who will it be…



— @jpedrerol pic.twitter.com/xjc4dXHC4G — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 19, 2026

Според предаването световният шампион с Франция през 2018 година е убеден, че Винисиус е в основната на уволнението на бившия наставник Чаби Алонсо през януари. Журналистът е сигурен и че Винисиус се ползва със симпатията на сегашния треньор Алваро Арбелоа, докато Мбапе се чувства пренебрегнат от испанеца. "Добре съм, но днес треньорът реши, че ще бъда четвърти нападател след Франко Мастантуоно, Гонсало Гарсия и Вини, трябва да го приема", коментира играчът след мача с Овиедо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages