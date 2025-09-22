"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

С попадането си сред първите десет за настоящето издание на “Златната топка” Килиан Мбапе постави нов рекорд. Той стана първият френски футболист в историята на класацията, който неизменно е в топ 10 в осем поредни години.

За първи път настоящият нападател на Реал Мадрид зае толкова висока позиция в анкетата за 2018 година, след което неизменно намира място сред водещите десет имена. Досега Мбапе делеше първата позиция по този показател с легендарните Мишел Платини (1979 - 1985 г.) и Тиери Анри (2000 - 2006 г.)

През миналия сезон Килиан Мбапе записа 44 гола в 59 мача за Реал Мадрид.