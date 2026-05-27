Макрон ще посети националния отбор на Франция преди Световното

  • 27 май 2026 | 15:48
Президентът на Франция Еманюел Макрон ще посети националния отбор в базата им в Клерфонтен във вторник, 2 юни, съобщават френските медии. Това е традиционна среща, целяща да окуражи играчите преди заминаването им за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Държавният глава ще спази обичая си да се среща с националите преди големи международни състезания. Еманюел Макрон ще бъде в Клерфонтен на 2 юни, за да подкрепи Дидие Дешан и неговите футболисти преди отпътуването им за Мондиала на 10 юни, както вече потвърдиха от Елисейския дворец.

В петък президентът присъства на „Стад дьо Франс“ за финала на Купата на Франция между Ланс и Ница, който завърши с исторически триумф за тима на Пиер Саж с резултат 3:1.

Тази проява на подкрепа към играчите на френския национален отбор преди важни турнири се превърна в традиционен ритуал за Макрон. Това е символичен жест за политика, който е известен със страстта си към футбола, а радостта му по време на финала на Световното първенство през 2018 г., спечелено от Франция, обиколи света.

Играчите на Франция изненадани, че им намаляват бонусите за Световното
Играчите на Франция изненадани, че им намаляват бонусите за Световното

Предстоящият Мондиал ще има специално значение. Той ще бъде последен за Дидие Дешан начело на „петлите“. Това Световно първенство ще бъде и последното голямо състезание за френския отбор преди следващите президентски избори, тоест по време на мандата на Еманюел Макрон.

