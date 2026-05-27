Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

Мачът за Суперкупата на Германия между носителя на златен дубъл Байерн (Мюнхен) и вицешампиона Борусия (Дортмунд) е насрочен за 22 август, съобщават от Германската футболна лига (ДФЛ). Срещата за трофея, който носи името на легендата Франц Бекенбауер, ще се играе на стадиона на "жълто-черните" "Сигнал Идуна Парк".

Суперкупата носи името на Кайзер Франц след неговата кончина през 2024 г., като обикновено се играе между шампиона и носителя на купата, но в случая Байерн взе и двата трофея. Така по регламент следващият сезон ще започне с двубой между първия и втория в класирането.

Official: The DFL confirm that the 2026 Franz Beckenbauer Super Cup between FC Bayern and Borussia Dortmund will be played at Signal Iduna Park (22 August at 20:30 CEST) pic.twitter.com/LgfHL1uFLg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 27, 2026

Турнирът за Купата на Германия също ще започне в уикенда на Суперкупата, така че мачовете на Байерн и Дортмунд ще бъдат отложени за 1 и 2 септември. Жребият е на 6 юни.

През миналия сезон Байерн стана шампион с актив от 89 точки, а Дортмунд изостана на второто място със 73. Баварците спечелиха купата с победа с 3:0 срещу Щутгарт на финала, в който голмайсторът на Бундеслигата Хари Кейн отбеляза всичките три попадения. Байерн и Дортмунд ще се срещнат за десети път на финала, но и за първи от 2021.

Снимки: Imago