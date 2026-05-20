Три английски гранда в битка за Карим Адейеми

  • 20 май 2026 | 07:47
Нападателят на Борусия (Дортмунд), Карим Адейеми, може да се озове в Премиър лийг след края на настоящия сезон, въпреки че договорът му с германския клуб е до 2027 г. Манчестър Юнайтед, Челси и Ливърпул проявяват сериозен интерес към талантливия футболист и може да влязат в трансферна битка за подписа му през лятото, пише "TEAMtalk".

Борусия (Дортмунд) е наясно с възможността да се раздели с един от основните си играчи в атака. Според информациите, трите английски гранда са впечатлени от качествата на германеца и сериозно обмислят възможността да вложат значителни средства, за да привлекат нападателя.

Що се отнася до детайлите по евентуалната сделка, трябва да се отбележи, че от „Сигнал Идуна Парк“ са поставили цена на своя играч в диапазона 60-70 милиона евро. По този начин „червените дяволи“, „сините“ и мърсисайдци са наясно, че ще трябва да направят сериозна финансова инвестиция, за да си осигурят услугите на крилото.

Карим Адейеми бе привлечен в Борусия (Дортмунд) през 2022 година от австрийския РБ Залцбург срещу сумата от 30 милиона евро плюс бонуси. До момента офанзивният футболист има записани общо 34 гола и 21 асистенции за вестфалци в 136 официални мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages

