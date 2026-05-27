ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви Националния стадион "Васил Левски" за предстоящите мачове от Лига на конференциите. Информацията беше потвърдена пред Sportal.bg от столичния клуб. Отборът на Александър Александров завърши на второ място в efbet Лига и си заслужи участие в евротурнирите през следващия сезон. "Червените" от Бистрица ще се включат от втория предварителен кръг в третата по сила клубна напревара на континента - срещите са предвидени за 23 и 30 юли.
Любопитно е, че има вероятност ЦСКА 1948 и ЦСКА да домакинстват в една седмица - "армейците" участват в Лига Европа като носители на Купата на България. Това би създало проблем относно логистиката и терена за двубоите, дори те да са в два различни дни. Изход от ситуацията ще бъде домакинствата да бъдат "разминати" от УЕФА, каквото често се прави. Съществува и възможност ЦСКА да започне своята европейска кампания на стадион "Българска армия", чието изграждане в Борисовата градина напредва с всеки изминал ден.