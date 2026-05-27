  Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
ЦСКА 1948 заяви Националния стадион "Васил Левски" за предстоящите мачове от Лига на конференциите. Информацията беше потвърдена пред Sportal.bg от столичния клуб. Отборът на Александър Александров завърши на второ място в efbet Лига и си заслужи участие в евротурнирите през следващия сезон. "Червените" от Бистрица ще се включат от втория предварителен кръг в третата по сила клубна напревара на континента - срещите са предвидени за 23 и 30 юли.

Любопитно е, че има вероятност ЦСКА 1948 и ЦСКА да домакинстват в една седмица - "армейците" участват в Лига Европа като носители на Купата на България. Това би създало проблем относно логистиката и терена за двубоите, дори те да са в два различни дни. Изход от ситуацията ще бъде домакинствата да бъдат "разминати" от УЕФА, каквото често се прави. Съществува и възможност ЦСКА да започне своята европейска кампания на стадион "Българска армия", чието изграждане в Борисовата градина напредва с всеки изминал ден.

Левски привлича и защитник от Португалия

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

Ботев обявява новия треньор в сряда

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

Левски представи нова емблема

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

