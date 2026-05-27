Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 4498
  • 32

Левски анонсира промяна в емблемата си. От клуба представиха нова модификация на традиционното “Л”. Новото лого най-вероятно ще бъде и на мачовите екипи за новия сезон.

"Новата визия е изградена върху разбирането, че символите не трябва да се заменят, а да се пазят, развиват и защитават. Именно затова в основата на проекта стои ясната цел най-разпознаваемите белези на клуба да бъдат съхранени, а визуалният език на „Левски“ да бъде изведен в по-чист, последователен и устойчив вид", написаха от клуба.

Новата емблема е дестилация на най-силните страни на един от най-разпознаваемите исторически модели, но по-изчистена и укрепена, за да работи едновременно с тежестта на миналото и с изискванията на всяка съвременна среда. До нея застава цялостна визуална система, включваща специално разработени шрифтове, ясно определена цветова палитра и категорични правила за използване на бранда във всеки формат – върху екипи, билети, партньорски материали, фен артикули, в социални мрежи и медии, на стадиона, както и всички останали допирни точки на клуба с неговите привърженици.

Важна част от процеса бяха редицата срещи и разговори с широк кръг привърженици на клуба, представители на фен групи, сдружения и левскари, свързани по различен начин с историята и живота на „Левски“.

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

„Предизвикателство се оказа премахването на „София“ и „1914“ от оригиналната емблема, защото в някои размери тези елементи бяха неразпознаваеми или нечетими. Успяхме да убедим всички, с които се срещнахме, че това не е жест на отричане, а на доверие в силата на самия символ. Едно от първите неща, които разбрахме ясно, е, че „Левски“ е семейство и религия, а това надхвърля териториалните граници. Най-често чувахме, че „Левски“ е вечен, а вечността не се дефинира с години. Един левскар няма нужда да обяснява откъде е и откога е. Затова търсихме символ, който казва всичко без думи и надписи. И го намерихме в историята“, споделя Христо Гурцов, създател на Fauna Studio – студиото, ангажирано със задачата да изгради новата визуална система на ПФК „Левски“.

Специално внимание е отделено и на типографията, цветовете и допълнителните графични елементи, които изграждат новата система. „Първите ни срещи с Fauna Studio бяха в края на ноември 2025 година и тайно се надявахме да успеем да представим новата идентичност навреме за жребия за европейските клубни турнири. Не съм сигурен дали влизаме в този срок, понеже отне повече време от планираното, но отговорността е огромна и бяхме длъжни да изпипаме всеки детайл до съвършенство. Истината е, че представянето днес е просто следващата стъпка от процеса, а пълното налагане на тази нова визуална система ще отнеме поне година“, заяви Климент Йончев, директор „Комуникации“ в ПФК „Левски“.

Левски: Мъчно ни е, че губим капитана, но приветстваме директора
Левски: Мъчно ни е, че губим капитана, но приветстваме директора

Допълнителните елементи не са разработени като декоративно допълнение, а като част от обща визуална логика, която да даде на клуба последователен облик и да постави ясен стандарт за начина, по който Левски изглежда и комуникира.  „Новото лого най-вероятно ще се появи на мачовите екипи за сезон 2027/2028, а при фен артикулите ще се постараем постепенно да интегрираме новата идентичност, така че преходът да бъде плавен и последователен. Има и чисто нови елементи, които Христо и екипът му разработиха, като един от фаворитите на всички е „1914“, който ще можем да използваме самостоятелно като символ за различни мърч материали. Радвам се, че в този процес успяхме да включим възможно най-много организации и лидери на мнение от левскарската общност и се чувствам уверен, че сме се справили на ниво“, добави маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 16193
  • 21
Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 3964
  • 15
ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 48136
  • 86
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 12094
  • 25
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 13383
  • 117
От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

  • 26 май 2026 | 18:30
  • 4704
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 2720
  • 1
Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

  • 27 май 2026 | 10:52
  • 8225
  • 25
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 20752
  • 35
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 5807
  • 0
Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

Бленджини: Успехът на България на СП 2025 може да се сравни само с титлата на Наполи преди 40 години с Марадона

  • 27 май 2026 | 10:16
  • 6144
  • 3