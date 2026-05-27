Световен шампион с Италия ще смени Сасуоло с Фиорентина

Наставникът на Сасуоло Фабио Гросо ще напусне настоящия си клуб, за да поеме Фиорентина, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира. Двете страни са се споразумели за договор за 2+1 години при заплата от 1,2 млн. евро на сезон.

Световният шампион с Италия от Мондиал 2006 преди това е водил младежкия отбор на Ювентус, Бари, Верона, Бреша, Сион, Фрозиноне и Лион. Той прекара два сезона в Сасуоло, като още в първия спечели директна промоция за елита като шампион в Серия "Б". През изминалата кампания пък 48-годишният специалист изведе “неровердите” до 11-ото място в Серия "А" след 14 победи, 7 равенства и 17 загуби за актив от 49 точки. Фаворит за негов наследник е бившият му съотборник в националния отбор Алберто Акуилани ( треньор на Катандзаро), а другият вариант е бившият капитан на Милан Игнацио Абате (треньор на Юве Стабия). Любопитното е, че двамата са искани и от Торино.

🚨⚜️ Fabio Grosso as new Fiorentina head coach, here we go! Agreement reached as revealed yesterday and sealed today.



Contracts approved as Grosso will sign a two year deal at Fiorentina.

От друга страна, досегашният треньор на Фиорентина Паоло Ваноли постигна поставената цел да спаси отбора от изпадане, но не получи доверието на клуба да остане поне за още един сезон. “Виолетовите” приключиха сезона на 15-ата позиция в първенството с 42 пункта от 9 успеха, 15 ремита и 14 поражения.

Снимки: Gettyimages