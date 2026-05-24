Кейн за бъдещето си: Мисля, че и двете страни са доволни, ще разговаряме след Световното

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн заяви, че няма причина да напуска отбора догодина. Англичанинът играе за баварския клуб от 2023 г. Договорът на 32-годишния футболист с германския клуб е до лятото на 2027 г.

„Чувствам се наистина комфортно тук. Имаме фантастичен отбор – един от най-добрите, ако не и най-добрият, в света в момента. Имаме топ треньор. Наслаждавам се на времето си, ситуацията е спокойна. Решихме да завършим сезона, може би да изчакаме и Световното първенство, след което ще разговаряме. Мисля, че и двете страни са доволни една от друга. Ще видим какво ще се случи“, заяви Кейн.

С Байерн нападателят спечели две германски първенства, Купата и Суперкупата на Германия. През сезон 2025/26 Кейн изигра 51 мача във всички състезания, в които отбеляза 61 гола и направи 7 асистенции.