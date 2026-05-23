Финалът за Купата на Германия: съставите на Байерн и Щутгарт

Байерн (Мюнхен) и Щутгарт се изправят един срщеу друг във финала за Купата на Германия. Двубоят на "Олимпиящадион:" в Берлин започва в 21:00 часа и ще бъде ръководен от Свен Яблонски.

Баварците се стремят да оформят дубъл, след като вече спечелиха титлата в Бундеслигата, докато швабите са амбицирани да ликуват с националната купа за втора поредна година.

По пътя си към финала Байерн елиминира Веен (Висбаден), Кьолн, Унион (Берлин), РБ Лайпциг и Байер (Леверкузен). Щутгарт пък отстрани последователно Айнтрахт (Брауншвайг), Майнц 05, Бохум, Холщайн (Кил) и Фрайбург.

В началото на сезона Байерн надви Щутгарт с 2:1 и вдигна Суперкупа на Германия. В първенството мюнхенският гранд постигна още две победи срещу състава на Себастиан Хьонес - 5:0 като гост и 4:2 на "Алианц Арена".

В отсъствието на контузения Мануел Нойер на вратата на Байерн застава Йонас Урбиг. Защитната линия е съставена от Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Йонатан Та и Конрад Лаймер, а пред тях ще действат Александър Павлович и капитанът Йошуа Кимих. Атаката отново води Хари Кейн, а офанзивното каре на баварците включва още Майкъл Олисе, Джамал Мусиала и Луис Диас.

На пейката Венсан Компани разполага със Свен Улрайх, Рафаел Герейро, Хироки Ито, Ким Мин-Жае, Леон Горетцка, Николас Джаксън и младите Ленарт Карл, Том Бишоф и Бара Ндиайе.

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

