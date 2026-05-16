Борусия (Дортмунд) затвори сезона с настроение, макар пак да не спечели нищо

Борусия (Дортмунд) изпрати футболния сезон с успех с 2:0 над Вердер (Бремен) в двубой без значение от последния кръг на Бундеслигата. Още преди неговото начало беше ясно, че “жълто-черните” ще са втори в крайното класиране, което пък ги класира за Шампионската лига.

Вердер вече се беше спасил и също не играеше за нищо, а Дортмунд стигна до своето след голови изстрели на Серу Гираси (60’) и Ян Коуто (90+5’).

И все пак феновете на Борусия няма как да са доволни, защото за пета поредна година отборът не печели никаква купа. За последно те празнуваха завоюването на трофей през пролетта на 2021-ва година - купа на Германия. Последната им титла пък си остава от времето на Юрген Клоп - от сезон 2011/12.

Мачът в Бремен беше последен с екипа на Дортмунд за Юлиан Брант, чийто договор изтича през лятото.