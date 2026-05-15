Нико Ковач e доволен от сезона на Борусия (Дортмунд), "жълто-черните" подновиха договора на млад италианец

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач е заявил пред отбора, че може да си вземе почивка след финалния кръг за сезона в Бундеслигата в събота срещу Вердер (Бремен), но да не се отдава на „мързелуване“.

Футболистите, които не пътуват с националните си отбори за Мондиал 2026, ще имат осем седмици почивка, но се очаква да се придържат към фитнес план през седем от тях.

"Ramy won't be able to play. Otherwise, everyone else is available for the match."

„Целият екип си го заслужи, точно както играчите. Звучи много, но не е. Не правят нищо една седмица и работят седем... с програмата, която получават от нас. Момчетата със сигурност няма да мързелуват. Познавате ме - няма мързелуване“, увери наставникът на Борусия Ковач на пресконференцията.

Хърватският специалист е добре познат с твърдия си подход и е признат за това, че Борусия (Дортмунд) изглежда по-професионално този сезон, след като завърши на второ място в Бундеслигата - макар и далеч зад шампиона Байерн (Мюнхен).

„Ако обобщя всичко - много сме доволни от това, което показахме през сезона. Ако някой ни беше казал след Световното клубно първенство, че ще завършим сезона на второ място, веднага щях да се съглася. Това е фантастично постижение. Малко жалко за Kупата – бихме искали да преминем още един кръг“, коментира Нико Ковач, след като тимът му си гарантира участие в Шампионската лига догодина седмици преди края на сезона.

Най-голямото му съжаление от кампанията е загубата в плейофите на Шампионската лига от Аталанта през февруари, където Борусия имаше преднина от 2:0 след домакинския мач, но след това загуби с 4:1 в Италия. „Вината беше наша, защото всичко беше в наши ръце“, призна Ковач.

Междувременно Борусия (Дортмунд) удължи договора на офанзивния футболист Самуеле Инасио до 30 юни 2029 година, съобщи клубът от Бундеслигата. 18-годишният италианец първоначално се присъедини към младежката академия на клуба от Аталанта през 2024 г.

„Със своите способности и потенциал, Саму е един от най-големите таланти в своята възрастова група в световен мащаб“, каза управляващият директор на Дортмунд Ларс Рикен в изявление. „Убедени сме, че с неговата отдаденост и качества той може да се развие в изключителен играч.“

Инасио дебютира в Бундеслигата преди два месеца и половина при загубата с 2:3 от Байерн. Миналия петък той отбеляза първия си гол в елита на Германия при победата с 3:2 срещу Айнтрахт (Франкфурт).

„Саму има много качества. Той е интелигентен с топката, сигурен във владението ѝ, силен в комбинациите. Освен това, той има много добро усещане за пространство и голов нюх“, каза спортният директор Оле Бук. „Тези качества, съчетани с неговото старание и желанието му да се развива допълнително, го правят наистина добър играч, който вече е постигнал добър напредък с нас, като същевременно все още има голямо бъдеще пред себе си", добави Бук.

Снимки: Imago