Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Спортните директори на Интер и Ливърпул, съответно Пиеро Аузилио и Ричард Хюз, са се срещнали в Монте Карло, като главната тема на техния разговор е била възможният трансфер на халфа Къртис Джоунс в италианския шампион, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Още през зимата имаше информации за интерес на “нерадзурите” към англичанина, но тогава не се стигна до сделка между двата клуба. Предвид оставането на мениджъра Арне Слот на “Анфийлд” обаче тази възможност отново се е появила. През изминалата кампания 25-годишният Джоунс изигра общо 49 мача във всички турнири, но в голяма част от тях влизаше като резерва, а и в немалко мачове беше използван като десен бек.
Ди Марцио днес излезе с още една трансферна новина за Интер. Според него оттам ще се опитат да привлекат вратаря на Лацио Иван Проведел. Идеята е той да бъде резерва на досегашния втори избор на този пост Хосеп Мартинес предвид предстоящото напускане на титуляра Ян Зомер като свободен агент.
