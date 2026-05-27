Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Спортните директори на Интер и Ливърпул, съответно Пиеро Аузилио и Ричард Хюз, са се срещнали в Монте Карло, като главната тема на техния разговор е била възможният трансфер на халфа Къртис Джоунс в италианския шампион, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Още през зимата имаше информации за интерес на “нерадзурите” към англичанина, но тогава не се стигна до сделка между двата клуба. Предвид оставането на мениджъра Арне Слот на “Анфийлд” обаче тази възможност отново се е появила. През изминалата кампания 25-годишният Джоунс изигра общо 49 мача във всички турнири, но в голяма част от тях влизаше като резерва, а и в немалко мачове беше използван като десен бек.

[🚨] Breaking: A transfer meeting took place in Monte Carlo between Inter and Liverpool, where sporting directors Piero Ausilio and Richard Hughes also discussed transfer matters, including a player of interest to the Italian club.



The main focus was Curtis Jones, who has been… pic.twitter.com/s4eQShKOHe — Anfield Sector (@AnfieldSector) May 27, 2026

Ди Марцио днес излезе с още една трансферна новина за Интер. Според него оттам ще се опитат да привлекат вратаря на Лацио Иван Проведел. Идеята е той да бъде резерва на досегашния втори избор на този пост Хосеп Мартинес предвид предстоящото напускане на титуляра Ян Зомер като свободен агент.

🚨 NEW: #Inter have CHOSEN Ivan Provedel as the ideal backup goalkeeper for the upcoming season. 🧤



It remains to be seen what Gennaro Gattuso’s plans for the goalkeeper are, who still has a contract with Lazio until 2027. 🇮🇹



[@SkySport via @DiMarzio] pic.twitter.com/sHYkjbd9Ow — Inter Xtra (@Inter_Xtra) May 27, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages