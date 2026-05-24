Компани: Този отбор винаги знае как да повиши нивото си

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани коментира победата над Щутгарт с 3:0 във финала на турнира за Купата на Германия.

„Фантастично е. Днес се изправихме срещу много силен противник и първото полувреме беше абсолютно равностойно. Този отбор винаги знае как да повиши нивото си на игра в решаващи моменти. Бяхме солидни в защита – това беше перфектен финал за Купата.

След почивката почувствахме, че можем да подобрим играта. Направихме всичко необходимо, за да спечелим. Гордея се с моите момчета“, каза Компани.