Решаващ разговор с Анчелоти: Манчестър Юнайтед е мъртъв

В скорошен документален филм на Netflix за кариерата си, Хамес Родригес, настоящ играч на Минесота Юнайтед, разкри подробности за пътя си във футбола, включително провален трансфер в Манчестър Юнайтед, който е бил променен от обаждане на Карло Анчелоти.

Колумбийският национал, който наскоро отново получи повиквателна за националния отбор, обясни, че след престоя си в Реал Мадрид, преминаването му в Манчестър Юнайтед е било почти сигурно. Въпреки това, разговор с неговия агент, Жорже Мендеш, и телефонно обаждане от Анчелоти променят хода на събитията.

„Никой не знае това, но след Реал Мадрид щях да подпиша с Манчестър Юнайтед. Жорже Мендеш ми каза: „Искаш ли да отидеш в Байерн?“ А аз му отговорих: „Къде ще играя? Там са Рибери, Робен...“ Той ми каза: „Карло те е поискал“. Карло ми се обади и аз му казах: „Мисля, че отивам в Манчестър“. А той ми отговори: „Кой Манчестър? Манчестър Юнайтед е мъртъв. Трябва да дойдеш тук с мен“. Мисля, че беше добро решение да отида в Байерн“, разказа той.

Престоят му в Германия имаше своите върхове и спадове. Първата година, под ръководството на Карло Анчелоти и Юп Хайнкес, беше положителна, тъй като и двамата говореха испански. Въпреки това, пристигането на Ковач през втората година усложни адаптацията му.



„Всеки треньор си има любимци и аз не бях един от тях“, заяви Хамес, припомняйки си епизод за методите на треньора: „Той искаше играчите да карат колело 30 минути след тренировка, а аз му казвах: „За какво тренирам? На Тур дьо Франс ли отивам? Аз съм футболист.“

Колумбийският играч призна и трудностите си с немския език: „Не успявах с уроците, постоянно заспивах. Казах си: „Не искам да уча.“

За времето си в Реал Мадрид, Хамес Родригес пази горчиво-сладки спомени, особено по отношение на Зидан: „Със Зидан тренирах добре. Когато играех, се справях добре. Имах страхотни мачове. Вкарвах голове, правех асистенции. И когато идваха, да кажем, важните мачове, не бях титуляр. Тогава се чувствах разочарован и си казвах: „Какво повече мога да направя?“.

Полузащитникът се оплака от атмосферата, която се създаде около него: „Във вестниците всичко беше критика, защото ме показваха на пейката с ядосано лице… Това създаде токсична атмосфера. От самото начало той си имаше своите 12 или 13 играчи. Мисля, че си избра основа. Никога не съм имал проблем с него, никакъв личен проблем. Просто аз исках да играя и, добре, това е за уважение, защото той успя да спечели титли.“

Напускането на клуба беше болезнен момент, който играчът описа с емоция: „Прибрах се вкъщи… тъжен, разплаках се сам, за да не ме види дъщеря ми. Но тя ме намери и ме попита защо плача. Казах ѝ, че трябва да си тръгнем, че трябва да сменя клуба. Сърцето ми беше разбито.“