Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Решаващ разговор с Анчелоти: Манчестър Юнайтед е мъртъв

Решаващ разговор с Анчелоти: Манчестър Юнайтед е мъртъв

  • 23 май 2026 | 12:46
  • 1848
  • 1
Решаващ разговор с Анчелоти: Манчестър Юнайтед е мъртъв

В скорошен документален филм на Netflix за кариерата си, Хамес Родригес, настоящ играч на Минесота Юнайтед, разкри подробности за пътя си във футбола, включително провален трансфер в Манчестър Юнайтед, който е бил променен от обаждане на Карло Анчелоти.

Хамес Родригес е бил приет по спешност в болница след мача с Франция
Хамес Родригес е бил приет по спешност в болница след мача с Франция

Колумбийският национал, който наскоро отново получи повиквателна за националния отбор, обясни, че след престоя си в Реал Мадрид, преминаването му в Манчестър Юнайтед е било почти сигурно. Въпреки това, разговор с неговия агент, Жорже Мендеш, и телефонно обаждане от Анчелоти променят хода на събитията.

„Никой не знае това, но след Реал Мадрид щях да подпиша с Манчестър Юнайтед. Жорже Мендеш ми каза: „Искаш ли да отидеш в Байерн?“ А аз му отговорих: „Къде ще играя? Там са Рибери, Робен...“ Той ми каза: „Карло те е поискал“. Карло ми се обади и аз му казах: „Мисля, че отивам в Манчестър“. А той ми отговори: „Кой Манчестър? Манчестър Юнайтед е мъртъв. Трябва да дойдеш тук с мен“. Мисля, че беше добро решение да отида в Байерн“, разказа той.

Меси се ядоса на Хамес: Говориш твърде много
Меси се ядоса на Хамес: Говориш твърде много

Престоят му в Германия имаше своите върхове и спадове. Първата година, под ръководството на Карло Анчелоти и Юп Хайнкес, беше положителна, тъй като и двамата говореха испански. Въпреки това, пристигането на Ковач през втората година усложни адаптацията му.

„Всеки треньор си има любимци и аз не бях един от тях“, заяви Хамес, припомняйки си епизод за методите на треньора: „Той искаше играчите да карат колело 30 минути след тренировка, а аз му казвах: „За какво тренирам? На Тур дьо Франс ли отивам? Аз съм футболист.“

Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС
Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС

Колумбийският играч призна и трудностите си с немския език: „Не успявах с уроците, постоянно заспивах. Казах си: „Не искам да уча.“

За времето си в Реал Мадрид, Хамес Родригес пази горчиво-сладки спомени, особено по отношение на Зидан: „Със Зидан тренирах добре. Когато играех, се справях добре. Имах страхотни мачове. Вкарвах голове, правех асистенции. И когато идваха, да кажем, важните мачове, не бях титуляр. Тогава се чувствах разочарован и си казвах: „Какво повече мога да направя?“.

Полузащитникът се оплака от атмосферата, която се създаде около него: „Във вестниците всичко беше критика, защото ме показваха на пейката с ядосано лице… Това създаде токсична атмосфера. От самото начало той си имаше своите 12 или 13 играчи. Мисля, че си избра основа. Никога не съм имал проблем с него, никакъв личен проблем. Просто аз исках да играя и, добре, това е за уважение, защото той успя да спечели титли.“

Напускането на клуба беше болезнен момент, който играчът описа с емоция: „Прибрах се вкъщи… тъжен, разплаках се сам, за да не ме види дъщеря ми. Но тя ме намери и ме попита защо плача. Казах ѝ, че трябва да си тръгнем, че трябва да сменя клуба. Сърцето ми беше разбито.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От 120 секунди до мечтата към забвението

От 120 секунди до мечтата към забвението

  • 23 май 2026 | 10:28
  • 1312
  • 1
След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

  • 23 май 2026 | 09:17
  • 6704
  • 4
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 12287
  • 3
За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

  • 23 май 2026 | 08:48
  • 6545
  • 9
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 14053
  • 9
Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

  • 23 май 2026 | 08:08
  • 4152
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 27454
  • 18
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 1794
  • 7
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 14053
  • 9
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик

  • 23 май 2026 | 09:40
  • 9261
  • 20
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 21721
  • 55
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 7964
  • 8