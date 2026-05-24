Милан не се бави в преговорите с халф на Байерн

  Sportal.bg
  • 24 май 2026 | 19:47
От Милан планират среща с агентите на халфа на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка през следващата седмица, съобщава Николо Скира.

Както е известно, договорът на германския национал с баварците ще изтече след пет седмици и няма да бъде подновен. Именно Горетцка е приоритет на наставника на „росонерите“ Масимилиано Алегри. Затова оттам възнамеряват да предложат на полузащитника договор за 3+1 години при заплата от 5 млн. евро на сезон и голяма сума при подписване. Интерес към 31-годишния играч проявяват редица клубове, но именно миланският гранд е най-настойчив към момента.

Междувременно, друга трансферна цел на Милан, но в защита – Марио Хила, публикува обръщение в социалните мрежи, което според италианските медии звучи като сбогуване с настоящия му клуб Лацио. Договорът му изтича в края на следващия сезон, като конкуренти на „Дявола“ за неговия подпис са Ювентус, Наполи и Атлетико Мадрид. Също така 50% от трансферната сума ще отиде в касата на родния му клуб Реал Мадрид.

Снимки: Gettyimages

