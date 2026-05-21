Взеха книжката на Мусиала заради катастрофа с превишена скорост

Германският национал Джамал Мусиала, футболист на Байерн, остана без шофьорска книжка след пътен инцидент на магистрала А8, близо до Нойбиберг. 23-годишният полузащитник е шофирал с превишена скорост, което е довело до сблъсък, при който са пострадали леко двама души.

Инцидентът, който едва сега става известен, е станал на 13 април 2025 г., около 14:30 часа. Според Флориан Линдеман, говорител на прокуратурата в Мюнхен I, Мусиала е пътувал по А8 в посока Залцбург, зад волана на Audi RS e-tron GT – електрически спортен автомобил с около 600 конски сили. Футболистът е бил придружен от по-малката си сестра, на път към дома на майка си Каролин.

Според говорителя, инцидентът е станал, когато Мусиала, който се е движел със 194 км/ч в зона с ограничение на скоростта от 120 км/ч, не е забелязал Volkswagen Golf, движещ се отдясно по време на маневра за изпреварване, и се е сблъскал с него.

Пътниците в Golf – 30-годишен шофьор и 26-годишна пътничка, и двамата от Мюнхен – са получили леки наранявания. Футболистът на Байерн, макар и разстроен, веднага се е свързал с пътниците от другия автомобил и е изразил благодарност, че няма сериозно пострадали. Материалните щети от инцидента са оценени на около 200 хиляди евро.

Случаят е имал правни последици за футболиста. На 28 януари 2026 г. Районният съд в Мюнхен е издал наказателно постановление срещу Джамал Мусиала за „застрашаване на пътния трафик по небрежност и телесна повреда по небрежност в два случая“, информира Линдеман. Освен глоба, шофьорската му книжка е била временно отнета в средата на февруари.

Говорителят на прокуратурата добави, че Мусиала няма да може да получи нова книжка „преди да изминат девет месеца от датата, на която наказателното постановление е влязло в сила“, което сочи към есента. От страна на играча вече потвърдиха за инцидента.

Припомняме, че 2025 година вече беше трудна за Мусиала, който претърпя най-сериозната контузия в кариерата си по време на Световното клубно първенство – фрактура на фибулата и изкълчване на глезена.

Снимки: Gettyimages