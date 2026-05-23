Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юлиан Нагелсман заяви, че за вратаря Мануел Нойер е добре, че ще получи още няколко допълнителни дни почивка. 40-годишният страж ще се завърне в Бундестима за започващото след по-малко от три седмици световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, но няма да играе тази вечер за клубния си тим Байерн Мюнхен във финала за Купата на Германия срещу Щутгарт. От Байерн съобщиха, че той е с травма в прасеца на левия крак.

"Говорил съм с ръководството на Байерн за това какви са предимствата и недостатъците от участието му в този мач. Неговата контузия е съвсем лека, но мисля, че е по-добре, че няма да играе довечера", каза Нагелсман. "От гледна точка на националния отбор е добре, че той ще получи допълнителна почивка и ще може да започне подготовка с нас в оптимална форма", добави специалистът.

Нойер не е играл за Германия от 2024 година. Той защитаваше цветовете на Бундестима в продължение на 15 години, като записа 124 мача и спечели световната титла през 2014 година.

