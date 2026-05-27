Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

  • 27 май 2026 | 14:35
Селекционерът на националния отбор на Северна Ирландия – Майкъл О'Нийл, подписа нов дългосрочен договор, който ще го задържи начело на тима до 2032 година. Досегашният му контракт беше до края на Евро 2028.

56-годишният специалист беше назначен за временен мениджър на Блекбърн във второто ниво на английския футбол през февруари и паралелно с това ръководеше състава на северноирландците. По-рано през месеца обаче стана ясно, че О'Нийл няма да запази поста си на „Иууд Парк“. С националния тим на Северна Ирландия той държи рекорда за най-много мачове като селекционер – 104, включително по време на първото участие на страната на голям форум – Европейското първенство през 2016 година.

„Това е роля, която означава много за мен. Продължавам да вярвам силно в потенциала на тази група играчи и посоката, в която вървим. Очаква ни много работа, но се вълнувам за бъдещето“, заяви О'Нийл. Наставникът ще се опита да върне младия си състав на правилния път след разочароващото отпадане в баражите за Мондиал 2026 срещу Италия.

Отборът на Северна Ирландия ще изиграе приятелски мач срещу Гвинея на 4 юни, а четири дни по-късно заминава за Франция, където ще проведе подготвителен лагер за Лигата на нациите, която започва през септември. О'Нийл води националната футболна селекция на родината си между 2011-а и 2020 година, след което се завърна начело на тима през 2022-ра.

Снимки: Gettyimages

