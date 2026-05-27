Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

Бордът на попечителите на Фондацията на UEFA за децата избра 29 организации от цяла Европа за носители на наградата на фондацията за 2026 г., като по този начин отличи изключителната им работа, използваща футбола за подобряване живота на уязвими деца.

Решението беше взето на заседание на борда, проведено в Лайпциг преди финала на Лигата на конференциите, след препоръки от асоциациите членки на УЕФА. Тези организации бяха избрани заради иновативното и въздействащо използване на футбола за справяне със социални предизвикателства в области като здравеопазване, приобщаване, образование и закрила на детето.

„За много деца футболното игрище е повече от място за игра. То е мястото, където те се чувстват сигурни, приети, успели и част от нещо по-голямо от самите тях. Организациите, които отличихме днес, разбират това много добре и чрез тяхната отдаденост футболът се превръща в език на грижа, доверие и възможности – помагайки на децата не само да мечтаят, но и да вярват, че тези мечти могат да се сбъднат“, заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин, който председателстваше срещата.

Общото налично финансиране от 1 милион евро ще бъде разпределено поравно между победителите, като всеки от тях ще получи безвъзмездна помощ в размер на 34 482,75 евро.

Фондацията на УЕФА за децата ще продължи да разширява своя глобален обхват чрез партньорства, които използват футбола като катализатор за положителна промяна. Годишната покана за кандидатстване с проекти ще се проведе от 29 юни до 3 август 2026 г. Кандидати от цял свят са поканени да подават своите проекти на уебсайта на УЕФА, където ще бъде публикувана цялата необходима информация и критериите за подбор. Бордът на попечителите ще вземе решение по проектите и ще обяви решението си след следващото си заседание през ноември.

Фондацията на УЕФА за децата обяви и назначението на Даниел Силман в своя Борд на попечителите. Той е главен изпълнителен директор на Relevent Sports Group, компания за спортни медии и събития, активна в международния футбол. Relevent е работила с големи футболни организации и състезания, включително UEFA и La Liga, в областта на медийните права и организирането на събития.