В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

  • 27 май 2026 | 14:09
Ръководството на Тотнъм ще проведе обстойни тестове на настилките на своя стадион и тренировъчна база като част от мащабна операция, целяща да сложи край на проблемите с контузии в отбора. Звезди като Чави Симонс, Уилсън Одобер и Джеймс Мадисън получиха тежки контузии на кръстни връзки, докато Деян Кулушевски не записа нито една минута игра след операция на коляното преди година. Честата смяна на мениджъри също е посочена като една от причините клубът да загуби около 2000 дни заради контузии и да поддържа средна наличност на играчи от едва 77 процента.

Дан Люиндън, директорът по представянето на клуба, привлечен от Манчестър Сити през октомври, е поел разследването с цел постигане на значително подобрение. Според "Дейли Мейл", първоначалните резултати не са показали съществена разлика в отскока на топката между тревното покритие на стадиона и това на тренировъчната база. Въпреки това, клубът вече работи с външен партньор за извършване на „дълбочинен анализ“ по въпроса, който ще включва допълнителни, широкообхватни тестове и на двете съоръжения, както и въвеждането на редица нови мерки.

Лондонският гранд, който едва избегна катастрофално изпадане в последния ден от сезона, е поръчал голямо разследване на причините, поради които съставът бе постоянно измъчван от травми за втора поредна кампания.

Снимки: Gettyimages

