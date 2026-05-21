  3. Юлиан Шустер: Да заубиш финал боли много

  • 21 май 2026 | 01:39
Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер изрази разочарование от загубата на финала в Лига Европа, отбелязвайки, че раните от поражението с 0:3 от Астън Вила са дълбоки, въпреки достойното представяне в началото. Той похвали тима си за борбеността през второто полувреме и постижението да достигнат до историческия първи европейски финал.

"В този момент в нас няма никакво щастие. Загубихме финал, а това боли изключително много. Преди мача казах на момчетата, че излизаме на терена с пълната вяра, че можем да спечелим този трофей. В първите 40 минути се справяхме много добре, но след това всичко се промени напълно", заяви Шустер.

Той призна, че е било доста неприятно да се прибере в съблекалнята на полувремето с два гола пасив.

"При първия гол Астън Вила изиграха заученото си статично положение перфектно, а вторият гол дойде след наша груба индивидуална грешка в защита. Когато се прибереш в съблекалнята на почивката и изоставаш с 0:2, точно тогава виждаш истинското лице и характер на един отбор. Момчетата реагираха правилно и дадоха всичко от себе си през втората част, но просто нещата днес не се стекоха в наша полза", допълни специалистът.

"В момента разочарованието е огромно, но след няколко дни, когато емоциите утихнат, ще успеем да оценим трезво какво невероятно нещо постигнахме заедно с нашите фенове през този сезон. Точно сега обаче боли“, завърши германецът.

Снимки: Gettyimages

