Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

Английските грандове Манчестър Юнайтед и Ливърпул се интересуват от привличането на защитника на Ювентус Бремер, съобщава La Gazzetta dello Sport. 29-годишният бразилец е готов да обмисли трансфер, ако Ювентус не успее да се класира за Шампионската лига за сезон 2026/27. Ювентус настояваше за трансферна сума в размер на 70 милиона евро, но торинският клуб е склонен да намали претенциите си.

Бремер е с Ювентус от юли 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2029 г. През сезон 2025/26 бразилецът отбеляза четири гола и направи три асистенции в 31 мача за италианския клуб.