Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

Нападателят на Нант Мостафа Мохамед не бе включен в предварителния състав на Египет за Световното първенство следващия месец, но тийнейджърът Хамза Абделкарим, който играе за юношеския отбор на Барселона до 19 години, е в групата. Звездата на Ливърпул Мохамед Салах ще бъде капитан на отбора и заедно с Омар Мармуш от Манчестър Сити ще водят атаката на египтяните на Световното първенство, което се провежда от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. 33-годишният Салах пропусна мачовете на Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед и Челси в края на сезон 2025/26 поради проблем с тазобедрената става и игра само 16 минути в 37-ия кръг срещу Астън Вила, но се очаква да бъде готов за старта на Мондиала.

Селекционерът Хосам Хасан ще извади един футболист, за да оформи окончателния състав до 26-те играчи, след като Египет ще се изправи срещу Русия в Кайро на 28 май в последния им домакински приятелски мач, преди да се отправи към Съединените щати. Египет ще играе с Бразилия в приятелски мач в Кливланд на 6 юни, преди да започне кампанията си на Световното първенство срещу Белгия в Сиатъл девет дни по-късно. След това те ще се изправят срещу Нова Зеландия във Ванкувър на 21 юни, преди да се завърнат в Сиатъл пет дни по-късно, за да завършат мачовете си от група G срещу Иран.

Разширен състав на Египет за Мондиал 2026:

Вратари: Мохамед Ел Шенауи, Мостафа Шобеир (и двамата - Ал Ахли), Ел Махди Солиман (Замалек), Мохамед Алаа (Ел Гуна)

Защитници: Мохамед Хани, Ясер Ибрахим (и двамата - Ал Ахли), Тарек Алаа (ЗЕД), Рами Рабиа (Ал Аин, ОАЕ), Хамди Фати (Ал Вакра, Катар), Хосам Абделмагид, Ахмед Фатух (и двамата - Замалек), Мохамед Абделмонем (Ница, Франция), Карим Хафез (Пирамидс)

Полузащитници: Маруан Атия, Ахмед Сайед Зизу, Емам Ашур, Махмуд Трезеге (всички от Ал Ахли), Моханад Лашин, Набил Емад Донга, Махмуд Сабер, Мостафа Зико (всички от Пирамидс), Ибрахим Адел (Ал Джазира, ОАЕ), Хаисам Хасан (Реал Овиедо, Испания), Мохамед Салах (Ливърпул, Англия)

Нападатели: Омар Мармуш (Манчестър Сити, Англия), Актай Абдалах (Енпи), Хамза Абделкарим (Барселона, Испания).