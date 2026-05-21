Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

Мануел Баум получи постоянен договор като старши треньор на германския футболен отбор Аугсбург, след като спаси баварците от изпадане от Бундеслигата по време на временния си престой. 46-годишният специалист, който преди това беше треньор на отбора от 2016 до 2019 г., заемаше ръководен пост в клуба, когато беше привлечен за временен наставник през декември след уволнението на Сандро Вагнер. Аугсбург показа незабавно подобрение във формата си и завърши сезона девети, след като беше в затруднено положение при изпадащите, когато той пое кормилото.

Баум многократно заявяваше, че не мисли да поема отново поста в дългосрочен план. Но резултатите наложиха първо да бъде оставен като временен треньор до края на сезона, преди да бъде потвърдено, че ще остане като постоянен наставник. Той е подписал договор до 30 юни 2028 г.

„Мануел се справи много добре във всяко едно отношение като старши треньор през последните месеци, поради което сме много доволни, че ще продължим по този път заедно“, каза управляващият директор Михаел Строл в изявление.

Баум, който имаше неуспешен период като треньор на Шалке 04 между престоя си в Аугсбург, каза: „Въпреки че плановете бяха различни, когато се върнах като ръководител на развитието и иновациите, толкова много се насладих на ежедневната работа с отбора, персонала и треньорския екип през последните месеци, че бих искал да продължа“.

Снимки: Gettyimages