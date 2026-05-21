Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани обмисля изненадващ ход с привличането на бранителя на Манчестър Сити Джон Стоунс, твърди “Дейли Мейл”. 31-годишният англичанин ще се раздели с “гражданите” след края на сезона, когато изтича и договорът му, така че през лятото ще бъде свободен агент. Той прекара 10 години на “Етихад”, а до 2019-а игра заедно с Компани в отбора на Джосеп Гуардиола.

Въпреки че последният сезон на Стоунс бе белязан от честите му контузии, интерес към него не липсва, като той е свързван с Барселона, Евертън и Ковънтри Сити.

Байерн търси централен защитник, а Компани най-добре познава качествата му, но големият въпрос е дали Стоунс ще бъде в достатъчно добро физическо състояние, за да успее да играе в приличен брой мачове през следващите два сезона.

Освен с Компани той много добре се познава и с голмайстора на баварците Хари Кейн, с когото през лятото отново ще бъдат част от национални отбор на Англия.

Bayern are considering a move for John Stones on a free transfer. Should they progress their interest, Bayern would be in a strong position to see off competition for the defender [@MikeKeegan_DM]



