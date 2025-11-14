Популярни
  Манчестър Юнайтед отправи запитване за Адейеми

Манчестър Юнайтед отправи запитване за Адейеми

  • 14 ное 2025 | 00:42
  • 348
  • 0
Манчестър Юнайтед отправи запитване за Адейеми

Английският гранд Манчестър Юнайтед е отправил запитване за крилото на Борусия (Дортмунд) Карим Адейеми, като информацията е била предоставена от футболния агент Жорже Мендеш. Това съобщи журналистът Флориан Плетенберг.

Според него, „жълто-черните“ настояват за удължаване на договора на 23-годишния футболист, но към момента споразумение все още не е постигнато. Адейеми и неговият агент Мендеш искат в новия контракт да бъде включена освобождаваща клауза.

През настоящия сезон германският национал е взел участие в 14 мача във всички турнири, в които е отбелязал три гола и е направил три асистенции.

Настоящият договор на нападателя с клуба е до лятото на 2027 година.

