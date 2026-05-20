Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Футболисти, треньори (без Микел Артета) и служители на Арсенал заедно празнуваха при спечелването на титлата в Премиър лийг. Във вторник вечер отборът стана недостижим на върха, след като Манчестър Сити не успя да надвие Борнемут (1:1) в двубой от предпоследния кръг. “Топчиите” се събраха на базата си да гледат мача на “гражданите” в очакване на щастливата развръзка.

От клуба споделиха видеа от първите секунди на еуфорията след триумфа с мечтаната купа - първа за Арсенал от 22 години насам.

Така оставащият единствен за тима двубой от Висшата лига срещу Кристъл Палас в неделя е без значение.

На играчите на Микел Артета обаче им предстои и финал в Шампионската лига на 30 май срещу Пари Сен Жермен в Будапеща.