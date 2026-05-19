Онана иска да се завърне в Ман Юнайтед, вярва, че отново може да е титуляр

Камерунският страж Андре Онана планира да се завърне в английския футболен клуб Манчестър Юнайтед през лятото, въпреки значителен интерес от други отбори, съобщава "Би Би Си". Вратарят прекара миналия сезон под наем в Трабзонспор, след като загуби титулярното си място при "червените дяволи". Това се случи след поредица от грешки на вратаря през предходния сезон, които му донесоха остри критики и в крайна сметка до пращането му в Турция за един сезон. Камерунецът е твърдо решен да направи нов опит да убеди треньорския щаб на клуба, че заслужава място под рамката и би могъл да си върне титулярната позиция. След напускането на Онана, Сене Ламенс стана твърд титуляр в Юнайтед. Той пристигна през лятото от Роял Антверп и изигра 32 мача, в които получи 41 гола и направи седем сухи мрежи.

Юнайтед ще започне подготовка за новия сезон в средата на месец юли и Онана ще бъде на разположение, тъй като Камерун няма да играе на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Решението дали ще бъде включен в групата за подготовката обаче е на мениджъра. Очаква се в следващите дни Майкъл Карик да бъде обявен за постоянен мениджър на тима. Първата контрола на Юнайтед е срещу Рексъм, но Онана има един мач преди този - финал за Купата на Турция между Трабзонспор и Коняспор.

Снимки: Gettyimages