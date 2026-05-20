Лудогорец се насочва към испански специалист

Испанският треньорски модел в Левски явно се е понравил на Лудогорец. Разградчани са се насочили към наставник от Иберийския полуостров, който да поеме тима от новия сезон, твърди „Тема Спорт“. Става въпрос за 44-годишния Алберт Риера. В понеделник той бе уволнен от Айнтрахт (Франкфурт), след като не успя да класира отбора за евротурнирите.

Той пое немския тим в началото на февруари, като го води в 14 мача, в които записа 4 победи, 5 равенства, 5 загуби. Айнтрахт завърши на осмо място.

Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите

Договорът му е бил до 30 юни с опция за удължаване при изпълнение на поставената задача. Отделно според медиите в Германия той имал и проблем със съблекалнята и някои от лидерите на тима, феновете също са свалили доверието си от него.

В края на миналата година името на Риера бе свързвано с Цървена звезда. Очакваше се той да поеме сръбския гранд след раздялата с Владан Милоевич. Тогава обаче нещата не се получиха и отново бе назначен Деян Станкович. Малко по-късно Риера бе представен като наставник на Айнтрахт.

Той направи име начело на Целие, като е с основна заслуга за спечелената шампионска титла на Словения наскоро. Преди година изведе Целие до четвъртфиналите в Лигата на конференциите, където отпадна драматично от Фиорентина. Титлата в Словения печели и през сезон 2022/23 начело на Олимпия (Любляна). Бил е начело още на Бордо и Галатасарай.

Лудогорец почти сигурно ще има нов наставник за следващия сезон. Шансът Пер-Матиас Хьогмо да остане е минимален. Това може да се случи, ако разградчани завършат втори и успоредно с това не успеят да се договорят с по-подходящ кандидат за поста. На клуба вече са предложени редица специалисти.

Освен това Лудогорец ще се раздели с доста футболисти, като на сто процента сред напускащите ще са Диниш Алмейда, който е пред преминаване в ЦСКА, Педро Нареси, Оливие Вердон и Матеус Машадо.

