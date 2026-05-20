Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 3700
  • 0
Лудогорец се насочва към испански специалист

Испанският треньорски модел в Левски явно се е понравил на Лудогорец. Разградчани са се насочили към наставник от Иберийския полуостров, който да поеме тима от новия сезон, твърди „Тема Спорт“. Става въпрос за 44-годишния Алберт Риера. В понеделник той бе уволнен от Айнтрахт (Франкфурт), след като не успя да класира отбора за евротурнирите.

Той пое немския тим в началото на февруари, като го води в 14 мача, в които записа 4 победи, 5 равенства, 5 загуби. Айнтрахт завърши на осмо място.

Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите
Айнтрахт уволни своя треньор, след като се размина с евротурнирите

Договорът му е бил до 30 юни с опция за удължаване при изпълнение на поставената задача. Отделно според медиите в Германия той имал и проблем със съблекалнята и някои от лидерите на тима, феновете също са свалили доверието си от него.

В края на миналата година името на Риера бе свързвано с Цървена звезда. Очакваше се той да поеме сръбския гранд след раздялата с Владан Милоевич. Тогава обаче нещата не се получиха и отново бе назначен Деян Станкович. Малко по-късно Риера бе представен като наставник на Айнтрахт.

Той направи име начело на Целие, като е с основна заслуга за спечелената шампионска титла на Словения наскоро. Преди година изведе Целие до четвъртфиналите в Лигата на конференциите, където отпадна драматично от Фиорентина. Титлата в Словения печели и през сезон 2022/23 начело на Олимпия (Любляна). Бил е начело още на Бордо и Галатасарай.

Лудогорец пак поглежда към Бразилия
Лудогорец пак поглежда към Бразилия

Върхът във футболната кариера на юношата на Майорка е периодът в Ливърпул – 2008/10.

Лудогорец почти сигурно ще има нов наставник за следващия сезон. Шансът Пер-Матиас Хьогмо да остане е минимален. Това може да се случи, ако разградчани завършат втори и успоредно с това не успеят да се договорят с по-подходящ кандидат за поста. На клуба вече са предложени редица специалисти.

Освен това Лудогорец ще се раздели с доста футболисти, като на сто процента сред напускащите ще са Диниш Алмейда, който е пред преминаване в ЦСКА, Педро Нареси, Оливие Вердон и Матеус Машадо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 19 май 2026 | 20:52
  • 1871
  • 0
Световна музикална звезда ще открие финала за Купата

Световна музикална звезда ще открие финала за Купата

  • 19 май 2026 | 19:09
  • 3954
  • 7
Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 май 2026 | 19:06
  • 2746
  • 0
Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

  • 19 май 2026 | 18:55
  • 2880
  • 4
Феновете на Локомотив (Пд) приближават заветната цел за финала

Феновете на Локомотив (Пд) приближават заветната цел за финала

  • 19 май 2026 | 18:52
  • 3606
  • 5
Смениха часа на Славия - Монтана

Смениха часа на Славия - Монтана

  • 19 май 2026 | 18:37
  • 1993
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 7050
  • 33
Време е да бъде определен новия крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новия крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 3252
  • 0
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 51027
  • 207
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 31135
  • 11
Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал“, Мидълзбро ще играе на финала

  • 19 май 2026 | 21:11
  • 19028
  • 20