Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 622
  • 1

Въпреки че е важен играч за Борусия (Дортмунд), Карим Адейеми е поискал да напусне клуба, въпреки че договорът му изтича през лятото на 2027 г. "Билд" твърди, че желанието му за трансфер не произтича от спортни причини.

Според германския таблоид Адейеми иска да напусне Дортмунд заради съпругата си Лоредана, която желае да се преместят в голям европейски метрополис. В резултат на това 23-годишният германски национал и неговият агент вече са започнали търсенето на следващата стъпка в кариерата му.

Адейеми се присъедини към Борусия (Дортмунд) преди три години, като "вестфалците" похарчиха 30 млн. евро, за да го привлекат от РБ Залцбург. Засега няма официална оферта от нито един отбор, нито е известно предпочитанието на играча към конкретно първенство.

Иначе Адейеми прави добър сезон дотук с германците, като има 6 гола и 3 асистенции в 21 мача за тима на Нико Ковач.

Снимки: Imago

