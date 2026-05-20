  Чаби Алонсо подготвя сериозна чистка в Челси

Чаби Алонсо подготвя сериозна чистка в Челси

  20 май 2026 | 06:32
Чаби Алонсо подготвя сериозна чистка в Челси

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо е готов да се раздели с най-малко шестима футболисти от настоящия състав. Испанският специалист има твърдото намерение да адаптира отбора към своите идеи и стил на игра, така че на "Стамфорд Бридж" предстои сериозна чистка.

Както можеше да се очаква, бившият треньор на Байер Леверкузен и Реал Мадрид ще се опита да прекрои състава според своите разбирания. Поради тази причина не е изненадващо, че веднага след пристигането си той е решил да покаже изхода на няколко играчи, които не отговарят на изискванията му.

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

В тази връзка изданието „Daily Mail“ вече се осмели да посочи имената на общо шестима футболисти, които не са успели да преминат първоначалния филтър на треньора. Това са вратарят Филип Йоргенсен, защитниците Тосин Адарабиойо , Беноа Бадиашил и Аксел Дисаси, крилото Алехандро Гарначо и нападателят Лиъм Делап.

Продажбата на тези играчи ще послужи за облекчаване на огромния фонд за заплати в лондонския клуб и същевременно ще освободи място за нови попълнения. Всъщност, още вчера се появи информация, че Алонсо иска да привлече поне един централен защитник и един нападател от най-висока класа. Темата предстои да се следи с интерес.

Снимки: Gettyimages

