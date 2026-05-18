Причината, заради която се бави официалното потвърждение за Карик

Вече е ясно, че Майкъл Карик ще остане на мениджърския пост на Манчестър Юнайтед за постоянно. Бившият халф още преди дни постигна договорка с ръководството за договор за две години с опция за удължаването му с допълнителни 12 месеца. Имаше очаквания новината да бъде потвърдена още преди вчерашния двубой с Нотингам Форест, което бе последното домакинство на "червените дяволи" са сезона. Това обаче не се случи, а причината за забавянето е свързана с уточняването на всичко подробности с членовете на неговия щаб, твърди журналистът Самюел Лъкхърст, който е близък до Манчестър Юнайтед.

Карик иска да запази същия щаб, с който пое временно работата на 13 януари. С него тогава пристигнаха бившият асистент в националния отбор на Англия Стив Холанд, както и Джонатан Уутгейт, който е бивш помощник на Карик от периода в Мидълзбо. Джони Еванс, Травис Биниън и треньорът на вратарите Крейг Моусън са останалите. Всеки един от тях трябва да подпише своя договор, като те ще бъдат и с подобрени финансови условия.

Очаква се всичко това да се случи до дни и новината да бъде оповестена официално още тази седмица.

По-рано днес Фабрицио Романо информира, че Стив Холанд вече е подписал своя нов контракт.

