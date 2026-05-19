  Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа

Кийн с унищожителна критика към Бруно и Ман Юнайтед: Циркаджийска трупа

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн отправи унищожителна оценка към поведението на Бруно Фернандеш и неговите съотборници, наричайки ги „циркаджийска трупа“ в стремежа им да помогнат на своя капитан да подобри рекорда за асистенции във Висшата лига. В неделя, при победата над Нотингам Форест, Фернандеш изравни рекорда за най-много асистенции в рамките на един сезон във Висшата лига, записвайки своята 20-а. Той ще има шанс да изпревари Тиери Анри и Кевин Де Бройне в предстоящия мач срещу Брайтън този уикенд.

Не всички обаче са впечатлени от представянето на португалеца и съотборниците му. Бившият капитан на „червените дяволи“ Рой Кийн, познат с критичния си и хаплив тон, заяви, че Фернандеш и съотборниците му са били по-концентрирани върху увеличаването на броя на асистенциите му, отколкото върху спечелването на мача срещу Форест. Юнайтед може да завърши единствено на трето място във Висшата лига – отборът е на девет точки зад втория Манчестър Сити и с шест пред четвъртия Астън Вила. Кийн обаче е бесен от погрешния фокус на тима и от признанията на самия Фернандеш, че се е опитвал да създава положения, вместо да завършва атаките.

Португалският плеймейкър настоява, че не е променил стила си на игра в преследване на личното постижение, но признава, че то е в съзнанието му.

„Честно казано, това, което видях през уикенда от Ман Юнайтед ме вбеси. Целият разговор беше за неговите асистенции. Всички говореха за асистенции, той даде интервю след мача и докато го гледах, всички обсъждаха само асистенциите, дори играчите... Сякаш целият мач беше посветен на неговите асистенции. Това беше основната тема. След мача го интервюираха и той каза: „Да, няколко пъти вероятно трябваше да стрелям, но, ъъъ, направих тези пасове“. Уау! Как е възможно нагласата на един футболист, излизащ за мач, да бъде свързана с някакво индивидуално признание? Той така или иначе ще постигне всички тези статистики. Но това да бъде основната тема около представянето на Манчестър Юнайтед през уикенда... Потресен съм от всички тях. И всички играчи, когато той направи асистенцията, отидоха при него – ами човекът, който вкара гола?!“

Бившият съотборник на Кийн, Гари Невил, се опита да защити Фернандеш, отбелязвайки, че той е говорил за желанието си да печели отборни трофеи, но Кийн беше непреклонен.

„Той няма да печели трофеи. Не и с тази нагласа на отбора, който допуска два гола, а всички се вълнуват, защото той е изравнил рекорд за асистенции. Умопомрачително е. Просто е умопомрачително. Това е циркаджийска трупа. Бруно дава пас, а нападателят пропуска. Какво направи Бруно, след като той пропусна? Гледахте го. Защо, по дяволите, пада на земята? Извинете ме. Той не беше разочарован за нападателя, който преминава през труден период и пропусна няколко шанса. Той мислеше за своята асистенция и не я получи“, завърши ирландецът.

Снимки: Gettyimages

